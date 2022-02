Bernardino da Siena e Amedeo Landi, un cold case della ricerca storica

Nel dopoguerra giungono nelle mani di p. Paolo Sevesi le foto di un processo risalente al 1441. Le consegna al P. Celestino Piana che farà trascorrere qualche decennio prima di valorizzarle con una relazione al Simposio internazionale cateriniano-bernardiniano di Siena nel 1980.

Le foto si smarriscono e vengono ritrovate all’inizio di questo secolo dalla prof.ssa Marina Benedetti insieme a una ulteriore documentazione coeva inedita che oggi consente di conoscere meglio l’intera vicenda, iniziata nel 1437. Durante la quaresima Bernardino era stato invitato a predicare a Milano. I suoi sermoni sono andati perduti. Rimane l’eco giudiziaria dei processi contro il maestro d’abaco Amedeo Landi da lui accusato pubblicamente dal pulpito. Le accuse sono gravi perché il Landi era stato chiamato a Milano a insegnare contabilità ai mercanti, ed aveva uno stipendio pagato dal comune. Da bravo maestro mette in guardia i propri studenti a non farsi ammaliare dalle parole di un famoso predicatore e a non entrare in religione in modo avventato. Questa ed altre accuse sono alla base dei procedimenti oggi criticamente editi nel volume.

Il primo processo si conclude con l’imposizione al Landi, per un anno, del digiuno ogni venerdì, nonché la partecipazione alla S. Messa in ginocchio e a capo scoperto, come segno del suo status di penitente che sarebbe servito da esempio alla comunità. Nel 1441, dopo che Bernardino aveva lasciato Milano, su richiesta del Landi che si era sentito ingiustamente accusato, si avrà una revisione del processo che si concluderà con la piena assoluzione del maestro di abaco. Un volume, oggetto della presentazione presso l’Accademia senese degli Intronati, con edizione delle fonti e contributi scientifici di autorevoli docenti, che getta nuova luce sull’intera vicenda e sulle sue connessioni con il processo di canonizzazione del santo senese (deceduto nel 1444), che si concluderà nel 1450.

Giovedì 10 febbraio alle 17.30 nella sala degli Intronati a Palazzo Patrizi Michele Pellegrini e Giovanni Minnucci presenteranno Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi(Milano 1437-1447), libro curato da Marina Benedetti e Tiziana Benedetti