Benvenuto Brunello compie 30 anni e festeggia con 11 giorni di eventi

Parte oggi (venerdì 19 novembre) la celebre manifestazione del vino ilcinese, che festeggia la trentesima edizione e lo fa in una veste rinnovata. Saranno 11 le giornate di degustazione durante le quali si potrà degustare i vini di 119 aziende per un totale di 4000 bottiglie di vino.

La manifestazione, capostipite delle anteprime, quest’anno ha scelto una formula diversa, autonoma e anticipata rispetto al calendario tradizionale, per dare un taglio di maggiore internazionalità. L’evento, suddiviso in 6 tappe dal 19 al 29 novembre con quartier generale al Chiostro Sant’Agostino del borgo medievale, vede il Consorzio del vino Brunello di Montalcino presentare il Brunello 2017, il Brunello Riserva 2016 e il Rosso di Montalcino 2020. Si potranno anche degustare le nuove annate delle Doc Moscadello e Sant’Antimo.

Come tradizione, il primo fine settimana dal 19 al 20 novembre è dedicato esclusivamente alla stampa nazionale e internazionale. Sono circa 90 i giornalisti selezionati, tra italiani ed esteri provenienti da Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Cina, Russia, Polonia, Germania, Francia, Svizzera e Olanda. Non solo degustazioni per l’apertura del palinsesto targato ‘Benvenuto Brunello’.

Infatti, oltre alla presentazione del calice ufficiale del Consorzio , la valutazione della vendemmia di quest’anno e il Premio Leccio d’Oro, anch’esso alla 30^ edizione, sono i temi al centro del convegno in programma sabato 20 novembre (Teatro degli Astrusi, 11). Nel pomeriggio, il talk show sui ‘30 anni di Benvenuto Brunello’ e la presentazione della Piastrella della vendemmia 2021. Domenica 21 novembre la manifestazione aprirà i battenti agli enoappassionati e operatori del settore, a cui sono riservate altre 5 giornate (dal 25 al 29 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; biglietteria online sul sito del Consorzio).

Al 30° Benvenuto Brunello, spazio anche alle valutazioni delle nuove annate da parte di quasi 90 sommelier e patron di ristoranti stellati a cui si aggiungono dieci Master of Wine, gli esperti della più autorevole e antica organizzazione dedicata alla conoscenza e al commercio del vino con sede a Londra (22 novembre). Tra le sessioni dell’evento di presentazione delle nuove annate del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, anche quella in versione social con 50 tra influencer ed enoblogger (23 novembre) e quella riservata ai produttori del Rosso principe dei vini toscani (24 novembre).

Stefania Tacconi