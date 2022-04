Ecco come volersi bene e come prendersi cura di noi stessi con i consigli di Barbara Sornicola, esperta di piante officinali. In questo episodio di “Belli dentro e fuori, le pillole degli specialisti” Sornicola spiega quali metodi e quali piante usare per recuperare l’energia e combattere la stanchezza in vista dell’estate.