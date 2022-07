Arriva la bella stagione, ecco come volersi bene con i consigli della new entry, la dottoressa Sara Poggiali, dermatologa e allergologa pediatrica. Consigli per i bambini nel quindicesimo episodio di “Belli dentro e fuori, le pillole degli specialisti” dove Poggiali spiega quali creme solari usare per la pelle dei bambini