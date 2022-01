Befana, le variazioni ai servizi di raccolta porta a porta nei comuni della provincia

SIENA

La raccolta porta a porta dell’organico del Terzo di Camollia, prevista il giovedì, verrà anticipata a mercoledì 05 Gennaio. Nelle altre zone del centro la raccolta porta a porta alle utenze domestiche (privati cittadini) prevista per il 06 gennaio non sarà svolta; sarà invece effettuata regolarmente la raccolta domiciliare alle Utenze non domestiche (attività) del centro storico.

Nella zona commerciale di strada Massetana Romana, la raccolta porta a porta di carta e cartone alle Utenze non domestiche (attività commerciali), prevista per giovedì 06 Gennaio non subirà modifiche.

ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Regolari tutte le raccolte porta a porta previste per il giovedì nei comuni di: Abbadia San Salvatore, Asciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano e Trequanda.

A Casole d’Elsa, la raccolta del multimateriale nella zona Il Piano, sarà posticipata a venerdì 7 gennaio.

Sei Toscana ricorda che giovedì 6 gennaio saranno chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo.

Confidando nella collaborazione dei cittadini, Sei Toscana raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.