Basket, la VisMederi Costone sul velluto contro Fucecchio: finisce 69-51

Vince ancora la Vismederi Costone che inanella la quarta vittoria consecutiva, dopo una prestazione in cui è sembrato tutto facile, o quasi. Questa volta a farne le spese è la Boldrini Selleria Fucecchio. La squadra fiorentina veniva da un periodo di inattività, avendo saltato le ultime due partite a causa di una positività al covid.

Il Costone parte subito forte con Ricci che scippa un pallone all’attacco degli ospiti e va a realizzare il canestro del 2-0. Gli fanno subito eco le azioni di Bruttini e Mencherini, che allungano fino al 10-2. Fucecchio prova a riavvicinarsi, ma stavolta è Ondo Mengue che ricaccia indietro le offensive avversarie con due triple consecutive. Il primo quarto si chiude con Leo Mencherini e Berni che, realizzando un tiro dalla lunga distanza a testa, fissano il punteggio sul 21-14.

Nella seconda frazione Fucecchio prova a tenere il passo della gara con Gazzarrini e Orsini, e, dopo essere scivolati indietro nel punteggio, si riportano sotto fino al 26-20. Un mini parziale che costringe David Fattorini a chiamare il time-out. In uscita dal minuto di sospensione Ondo Mengue e Bruttini, con due splendide azioni personali, rimettono le cose a posto per il nuovo +12, a cui segue la tripla di Niccolò Mencherini per il 36-20. A chiudere la seconda frazione è il solito Niccolò Mencherini che realizza la tripla del 42-25, mandando così le squadre negli spogliatoi.

Al rientro dall’intervallo lungo è ancora la squadra di Siena che prova a dettare il ritmo della partita, riuscendoci e issandosi fino al 50-25, grazie ai canestri di Leonardo Mencherini e di Ondo Mengue. La Boldrini Selleria accenna una reazione e, con le triple di Berni e Gazzarrini, ricuce fino al -17 sul 54-37 con 1’22” da giocare. Coach Fattorini non vuole rischiare nulla e chiama un minuto di sospensione, in uscita dal quale è una prodezza di Bruttini a muovere di nuovo il punteggio per il +19.

Nell’ultimo quarto ci sarebbe il tempo per riavvicinarsi per Fucecchio, che accorcia fino al -14. I ragazzi in gialloverde però non si scompongono: ci pensano Ondo Mengue prima, e Luigi Bruttini poi, a spegnere ogni entusiasmo ospite. La partita scivola così via verso il finale: il Costone batte Fucecchio 69-51.

Dopo la sfida coach Fattorini non ha nascosto la propria soddisfazione: “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che sono scesi in campo con il giusto impatto. Hanno dettato da subito un ritmo alto mettendo in difficoltà Fucecchio. Abbiamo tenuto bene in difesa e preso subito un buon margine dall’inizio”. Sulla prossima sfida che vedrà il Costone impegnata contro la Mens Sana nel derby, il tecnico gialloverde dice: “Si tratta di una sfida importante per le due società, per i tifosi, per la città e anche per i ragazzi. Chiaramente io e lo staff lavoreremo su questa partita da subito. Loro sono una squadra imbattuta e che vuole andare incontro alla promozione diretta. Noi dovremo dare il nostro 100% e l’importante sarà uscire dal palazzetto sapendo di averlo fatto”.

Vismederi Costone – Boldrini Selleria Fucecchio 69-51

Parziali: 21-14; 42-25; 56-39; 69-51;

Costone: Filipovic, Ricci 5, L. Mencherini 13, Picchi, Ceccarelli, Angeli 2, Franceschini N.e., N. Mencherini 15, Silveira, Nupieri N.e., Ondo Mengue 21, Bruttini 15.

Allenatore: David Fattorini

Fucecchio: Falchi 3, Berni 9, Gazzarrini 8, Masotti, Meucci 4, Orsini 13, Tessitori 11, Maceo, Avellino, Orsucci 3.

Allenatore: Samuele Rastelli