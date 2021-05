Basket, il Costone vola al PalaOrlandi: 81-69 contro il Cus Pisa

Inizia oggi il primo turno del girone di ritorno per il Costone basket, una partita difficile, un appuntamento complicato vista la sconfitta all’andata contro il Cus Pisa. Oggi la resa dei conti, una partita importante di questa fase per l’accesso ai playoff. Il Costone ha iniziato con diversi punti di svantaggio a causa di uno stop, forzato, nel campionato di serie C silver. Ma adesso i senesi sono pronti a dare il meglio di sé chiudendo una parentesi, scomoda, contro il Cus Pisa, una sconfitta nel girone di poul A.

Primo quarto

Inizia bene il primo quarto con una buona presenza di Tognazzi, Ondo Mengue e del capitano, Luigi Bruttini. Il tabellone segnerà il vantaggio dei senesi fino al 34-30. Poi la svolta, Pisa cambia marcia, grazie anche al contributo di Quarta, e mette in difficoltà i senesi con una serie di contropiedi rapidi. Coach Braccagni prova il cambio di passo, ma il Costone non riesce a tenere il ritmo del Cus Pisa. Il primo quarto si conclude 39-46 per i pisani.

Secondo quarto

Secondo quarto che inizia bene per i senesi anche se il Cus Pisa non molla il ritmo di gioco. Tognazzi e Bruttini sono ancora i protagonisti di questo secondo quarto. Dopo sette minuti di gioco il tabellone segna 50-50. Un errore del Costone in fase di attacco crea un occasione importante per il Cus Pisa che prova a sfruttare il contropiede.

Terzo quarto

Lazzeri (Pisa) prova l’azione in solitaria tiro in sospensione sotto il canestro ma deve fare i conti con Ondo Mengue che, con una stoppata degna delle migliori azioni, stoppa l’attacco di Lazzeri. La partita passa nelle mani del Costone con due triple di Bruttini importanti che portano il risultato a più 5 dal Cus Pisa (57-52).

Ultimo quarto

Un ultimo tempo che si gioca sul filo del rasoio, il Cus Pisa prova il recupero e si porta sul 63 pari, grazie a un ottimo gioco di Quarta. Ma il Costone reagisce e si porta a più 7 dal Cus Pisa (72-65) alla fine dell’ultimo quarto. Il Cus Pisa prova il tutto per tutto e costringe il Costone a una difesa sfrenata, ma i senesi rispondono bene. Ci penserà il capitano, Luigi Bruttini a mettere il punto sulla partita con una tripla d’esperienza, portando il risultato sul 77-67. Con l’ottima gestione del gioco da parte del play senese, Vittorio Tognazzi, i senesi si preparano alla vittoria. Il tabellone segna 81-69 e il Costone basket si porta a casa la prima partita del girone di ritorno. Una partita che non solo è importante per la classifica ma che pareggia l’ottima prestazione del Costone in questo girone di poul A, con una sola sconfitta, in gara uno contro il Cus Pisa.