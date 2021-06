Nella serata più importante dell’anno e probabilmente della sua storia la San Giobbe Chiusi non sbaglia e, con una vittoria per 69 a 62, riesce ad accedere in serie A2 di basket. La squadra della città della Valdichiana ha battuto in gara 5 la Moncada Agrigento aggiudicandosi la serie delle finali playoff di serie B.