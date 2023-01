Bartolo Ambrosione mossiere dei palii anche nel 2023. I diciassette capitani hanno deciso questo nella loro riunione che si è tenuta ieri sera. L’altro punto all’ordine del giorno è stata l’analisi della proposta dei tre veterinari di contrada che affiancheranno l’equipe del Comune nelle corse d’addestramento primaverili per valutare le caratteristiche dei cavalli. Ancora non sono state prese decisioni ed i capitani si sono presi un po’ di tempo per ragionare ed attenzionare questo argomento.