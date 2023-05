Ballottaggio: voto assistito, ecco tutte le informazioni

In vista del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative per il Comune di Siena, previsto per i giorni di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023, queste le disposizioni per quanto riguarda il voto assistito.

Sono da considerare fisicamente impediti ad esercitare materialmente ed autonomamente il diritto di voto: i ciechi; gli amputati nelle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni: l’impedimento fisico sia evidente; sulla tessera elettorale il Comune abbia apposto il timbro con la sigla “AVD”; l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’Inps recante all’interno la fotografia del titolare, l’indicazione categoria “ciechi civili” ed uno dei seguenti codici 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07; l’elettore esibisca un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico dell’Asl, attestante l’impedimento ad esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di impedimento fisico in occasione della stessa votazione.

Modalità per ottenere l’apposizione sulla tessera del timbro AVD. L’elettore può richiedere l’annotazione del diritto al voto assistito “AVD” recandosi all’Ufficio Elettorale in Via di Salicotto n. 6, presentando la seguente documentazione: documento di identità; tessera elettorale rilasciata dal Comune; certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto. Il certificato medico che attesta l’impedimento permanente all’esercizio del voto, deve essere rilasciato gratuitamente da funzionari medici autorizzati dall’Asl e deve attestare che l’infermità fisica impedisce in modo permanente all’elettore l’espressione del voto senza l’aiuto di altra persona. Non sono validi i certificati rilasciati dai medici di famiglia. Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire, oltre alla tessera elettorale in originale ed a un valido documento d’identità, il libretto nominativo di pensione, rilasciato dall’Inps oppure il verbale della Commissione medica che attesti la cecità assoluta. In caso di impossibilità, la richiesta di apposizione del timbro “AVD” presso l’Ufficio elettorale di Via di Salicotto n. 6, potrà essere presentata da persona di fiducia dell’elettore interessato.

Informazioni. Per tutte le informazioni relative alle elezioni amministrative è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3966). Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio elettorale del Comune di Siena ai numeri 0577-292104/292234/292477/292394.