Azione Siena, Davide Vivaldi è il nuovo segretario provinciale

Il primo congresso provinciale di Azione Siena ha eletto Davide Vivaldi come segretario e delegato all’assemblea nazionale. La decisione è arrivata ieri, durante il congresso provinciale del partito di Calenda. “Sono stati anche eletti i 20 membri del consiglio direttivo provinciale”, scrive il responsabile della comunicazione di Azione Siena Gianluca Romani che, dopo aver ringraziato i politici, i giornalisti e le altre persone intervenute, afferma: “Da domani continuerà il confronto con le altre forze politiche per creare proposte concrete e realizzabili, nel quadro del programma riferibile a Next generation EU. Cresce quindi Siena Riformista, un’alleanza che individua in competenza e pragmatismo l’unica strada per creare una migliore classe politica e un miglior Territorio”.