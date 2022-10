Azione Poggibonsi: “Troppi Tir a Staggia, serve un’ordinanza temporanea per vietarne il passaggio”

“Code e disagi a Staggia per i troppi tir che attraversano la frazione. Il comune emani una ordinanza di divieto temporaneo al passaggio di camion e tir per la frazione”.

Lo chiede in una nota il gruppo di Azione Poggibonsi. “Alcuni cittadini ci hanno segnalato il problema che sta creando problemi di traffico, con ingorghi e code, per i troppi camion che specialmente arrivano da Castellina Scalo e proseguono per Fontana. Un percorso che non è obbligato e potrebbe essere evitato in via temporanea con una semplice ordinanza del Sindaco”, aggiungono.

“Da quando il ponte di Bellavista è stato dichiarato inagibile ed ora abbattuto, il passaggio dei tir per Staggia ha poco senso e può essere evitato.

Il traffico si è anzi intensificato anche a causa dell’inizio dei lavori della tangenziale che ha aggravato il problema – proseguono-. Chiediamo all’Amministrazione comunale di trovare una soluzione al problema del traffico e degli ingorghi della frazione, proponendo l’emanazione di una ordinanza temporanea di divieto di transito ai tir fino a quando non sarà pronta la tangenziale ed il nuovo ponte di Bellavista. Dopo il caso dell’antenna per le telecomunicazioni ed il ponte interrotto, riteniamo che questa Amministrazione possa impegnarsi a risolvere almeno il problema del traffico della principale frazione del nostro comune”.