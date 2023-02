Un automobilista ha investito un minorenne in monopattino. È successo a Montepulciano.

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 10.48, per un monopattino investito da un’auto in via Marino nel territorio comunale di Montepulciano. Un minorenne è stato trasportato in codice 2 all’ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme.