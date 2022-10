Auto si scontra con un mezzo agricolo, ferito un anziano

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti alle ore 19:40 nel comune di Montepulciano in via Strada per Chianciano SP 146 km 22+400 località La Capannina, per un incidente stradale avvenuto tra un’autovettura e un mezzo agricolo.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno estratto il conducente dell’autovettura che nell’impatto era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. L’uomo, di 83 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.