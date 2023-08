I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti ieri sera per un incidente stradale sulla SP 26, nel Comune di Rapolano Terme. Un’auto si è ribaltata dopo essere uscita fuori dalla sede stradale e il personale dei vigili del fuoco ha estratto la conducente rimasta all’interno, affidandola poi ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.