Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 15.46, per un’auto ribaltata fuori strada sulla Sp 451, tra Buonconvento e Monte Oliveto. Un 48enne è stato trasportato in codice 2 a Careggi da Pegaso 1, un 43enne è stato accompagnato in codice 2 alle Scotte dall’ambulanza della Misericordia di Montalcino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Montalcino e i Vigili del fuoco di Siena.