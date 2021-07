Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est alle 1.53 per un’auto fuori strada in località Madonna a Brolio (Gaiole in Chianti): due feriti, uno di 23 e l’altro di 17 anni, sono stati trasportati in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto l’automedica del 118 e la Misericordia di Radda in Chianti