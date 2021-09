Attivi da oggi due nuovi tutor stradali a Siena. Ma è una bufala di messaggi vocali

Quando la bufala corre su whatsapp: diversi messaggi vocali, registrati da più persone, mettono in guardia i senesi dai due nuovi tutor stradali che sarebbero entrati in funzione sulla Cassia al km 200 e 220 (più o meno alla Coroncina) e sulla Siena – Grosseto, al km 70 e 180 (in prossimità di un’area di servizio e a poca distanza dalla deviazione che prosegue sulla Siena – Grosseto oppure permette di immettersi sulla tangenziale di Siena, direzione Firenze)- qui il link della articolo sulla delibera di giunta che dava il via all’installazione dei due tutor-. Si tratta però, nonostante i dettagliati messaggi vocali, di un’informazione falsa e la smentita arriva direttamente da palazzo pubblico: proprio dal Comune informano infatti che i due tutor non sono attivi e che quando lo saranno verrà data comunicazione in maniera ufficiale. Naturalmente, i due strumenti per il controllo della velocità stradale dovranno essere opportunamente segnalati agli automobilisti e per questo dovrà lavorare Anas.