Attese per vaccinazioni alle Scotte, l’ospedale si scusa e si adopera per migliorare accoglienza utenti

A causa di un problema nel sistema interno di programmazione delle vaccinazioni in alcune fasce orarie, nella mattina del 5 maggio si sono verificate attese per le persone che dovevano ricevere il vaccino anti Covid-19 all’Aou Senese. Per un disguido del sistema interno sono state infatti convocate per il vaccino, nella giornata del 5 maggio, circa 480 persone e, di queste, c’è stata un’eccessiva concentrazione in alcune fasce orarie, non consentendo ai professionisti di effettuare le vaccinazioni nei tempi programmati. L’Aou Senese si è adoperata per migliorare l’accoglienza e le condizioni di attesa dell’utenza fornendo acqua, generi di conforto e sedute aggiuntive all’interno della struttura per le persone che attendevano in piedi, e ha provveduto a potenziare il punto vaccinale. L’Aou Senese si scusa con l’utenza per il disservizio e le attese e farà del proprio meglio per evitare che episodi analoghi a quello odierno possano ripetersi.