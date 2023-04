Associazione pensionati Coldiretti Siena, la nuova presidente è Maria Stella Campagna

La nuova Presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Siena è la dott.ssa Maria Stella Campagna. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta alle Volte di Vicobello alla presenza del Presidente Luigi Sardone, del Direttore Simone Solfanelli e di tutti i dirigenti. Nell’occasione sono state prese in esame numerose tematiche inerenti al settore agricolo: la crisi idrica, la salubrità dei cibi, ma anche i servizi alla persona e in particolare a quelli correlati all’età più avanzata.

Grande partecipazione da parte dei pensionati dell’associazione, che in totale sono circa 4000 e che hanno seguito con interesse il rinnovo delle cariche. Nel corso dell’assemblea è stato anche eletto il nuovo Cda ed il Vice Presidente che sarà Paolo Mugelli di Radda in Chianti.

Grande entusiasmo per la neo Presidente: “Sono felice per questo nuovo incarico, e mi impegnerò per portare avanti le varie istanze della categoria dei pensionati”- ha dichiarato.