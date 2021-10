“Il Comune di Siena visti i comportamenti violenti che si sono tenuti a Roma e che hanno provocato danni alla sede della Cgil, danni che non possono essere giustificati in alcun modo, esprime la propria solidarietà e vicinanza alla Cgil di Roma e a tutte le sedi distaccate auspicando che comportamenti simili non si verifichino più e che i responsabili vengano perseguiti a norma di legge”, lo si legge in una nota di Palazzo Pubblico.