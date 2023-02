Asp, Gianmarco Gotti nuovo dg

Gianmarco Gotti è il nuovo direttore generale pro tempore dell’Asp Città di Siena e lo sarà fino alla scadenza dell’attuale consiliatura, il 30 aprile. La scelta di Gotti per il cda dell’Azienda è apparsa come quella più in linea con i requisiti contenuti all’articolo 12 – che definisce le funzioni e le caratteristiche del dg – dello statuto della stessa società. Classe 1975, dentro l’azienda di servizi alla persona Gotti aveva ricoperto, da inizio 2019, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, qualità e sicurezza alimentare. In precedenza, per oltre 20 anni, Gotti era stato dipendente dell’Asl Toscana sud est dove aveva svolto la professione di Tecnico della prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. La scelta dell’Asp era maturata nel cda dello scorso lunedì che inoltre aveva preso atto delle dimissioni dell’ormai ex-dg Ulderico Izzo.