Asp Città di Siena, interrogazione di Valentini: “Deve versare 100mila euro alla Biblioteca degli Intronati?”

Il Ministero dei Beni Culturali “ha approvato o no (come sostenuto dal direttore Ulderico Izzo) il progetto di restauro della facciata con revisione dell’ingresso della Biblioteca Comunale degli Intronati? E l’Asp deve versare o no (come sostenuto dall’ex-direttore Ulderico Izzo) 100mila euro alla Biblioteca?”. Lo ha chiesto in un’interrogazione indirizzata all’amministrazione comunale il consigliere del Pd Bruno Valentini. Valentini chiede inoltre “di spiegare perché la Asp dovrebbe impegnare 100mila euro per scopi estranei alle proprie attività istituzionali, assecondando le indicazioni del Comune di Siena” e “di verificare se questi 100mila euro non potrebbero essere destinati a migliorare le strutture di assistenza agli anziani gestite dalla Asp Città di Siena”