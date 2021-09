Asp Città di Siena, attivata la prenotazione dei servizi attraverso il portale web

Asp Città di Siena ha attivato, tra i primi in tutta la Regione Toscana, un servizio di prenotazioni, attraverso il portale web, per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vogliono usufruire dei servizi erogati dalle sue strutture residenziali (RRAA e RRSSAA) e dalle sue farmacie comunali, semplificando e velocizzando i tempi di prenotazione degli appuntamenti.

Il servizio è stato attivato anche per consentire, in questa fase di emergenza epidemiologica, una gestione preventiva dell’organizzazione degli appuntamenti finalizzata a ridurre il rischio di qualsiasi forma di assembramento presso le sue strutture che erogano servizi ai cittadini. Il portale rappresenta secondo l’attuale vision aziendale un’importante segnale di innovazione nelle modalità di comunicazione tra privato cittadino ed istituzioni. Il servizio di effettuazione dei tamponi presso la Farmacia Comunale 3, anch’esso avviato tra i primi nella provincia di Siena nel marzo 2021, ha consentito fino ad oggi l’effettuazione di tamponi antigienici a circa 2800 privati cittadini.

A partire dal 30 agosto 2021 la prenotazione di tale servizio, così come le prenotazioni delle visite agli ospiti delle strutture residenziali, ha cominciato ad essere possibile per il cittadino attraverso lo specifico portale accessibile dal sito di ASP Città di Siena (www.asp.siena.it) e ad oggi attraverso lo stesso sono stati efficacemente prenotati dai cittadini:625 tamponi alla Farmacia Comunale 3;649 visite in presenza presso le strutture residenziali;20 visite nelle stanze degli abbracci presso le strutture residenziali; 152 videochiamate presso le strutture residenziali per tutti quegli ospiti che non possono purtroppo spostarsi dal loro letto a causa delle loro condizioni di fragilità;

Alcune criticità nella fase iniziale di utilizzo del portale erano state messe nel conto, vista la novità del prodotto sviluppato e anche la difficoltà nel progettare un nuovo servizio WEB “user friendly” sin da subito.

ASP Città di Siena tiene in forte considerazione tutte le osservazioni indicate dai privati cittadini che utilizzano il servizio in quanto queste rappresentano il principale stimolo che permetterà di migliorare il lavoro fatto fin’ora.