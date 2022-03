Asp, al via il “Modulo motorio” in collaborazione con la Società della salute e Asl

L’Asp città di Siena, in collaborazione con la Società della Salute Senese e l’ Azienda Usl Toscana Sud Est e in linea con gli sviluppi regionali, facendo sua l’esigenza di differenziare ancor di più i servizi sociali integrati offerti, e rispondendo alle necessità di un’utenza più ampia, ha deciso di fornire risposte assistenziali appropriate in RSA anche a chi è solo temporaneamente non autosufficiente.

Il nuovo servizio – il cosiddetto “modulo motorio” – è a carattere riabilitativo e si intende realizzare nella “struttura Campansi” (otto il numero complessivo dei posti letto messi a disposizione nella RSA Domenico Beccafumi dell’ASP Città di Siena).

L’Asp può così rispondere in modo adeguato alle richieste – sempre più numerose – dei cittadini di poter usufruire di servizi residenziali, anche temporanei, per una riabilitazione motoria.

Il “modulo motorio” è in sintesi un servizio dedicato a quegli utenti in fase post acuta o post ospedaliera che hanno bisogno di migliorare il proprio livello funzionale e/o di completare i programmi terapeutici iniziati in regime ospedaliero.

Tale recupero è possibile all’interno di nuovi percorsi riabilitativi organizzati all’interno delle Residenze Sanitarie Assistite ed è rivolto, quindi, a quelle persone in dimissione ospedaliera dopo le cure per la fase acuta o di provenienza dal domicilio.

Ecco gli scopi che l’Asp intende raggiungere con il nuovo servizio:fornire attività assistenziale complessa per utenti clinicamente stabili che hanno superato la fase di acuzie e di immediata post-acuzie e che necessitano di interventi orientati a garantire un ulteriore recupero funzionale; fornire attività di assistenza rivolta a utenti affetti da esiti stabilizzati di patologie psico-fisiche che necessitano di interventi orientati a mantenere l’eventuale residua capacità funzionale o contenere il deterioramento; favorire il reinserimento domiciliare e sociale per utenti che necessitano di formazione e pratica all’uso di protesi e/o ausili; Potranno accedere al “modulo motorio” solo le persone residenti nell’ambito territoriale nella zona distretto senese dell’AOUSL Toscana Sud Est.

Come accedere al modulo – Le modalità di accesso possono essere le seguenti: Utente ricoverato in ospedale (AOUS): viene segnalato dal reparto all’ACOT (Agenzia per la Continuità Ospedale – Territorio) che a sua volta lo segnala al fisiatra per verificare l’appropriatezza del ricovero nel “Modulo Motorio” ; una volta ricevuto il parere favorevole vengono predisposte le schede di valutazione e segnalato il caso all’UVM( Unità di Valutazione Multidimensionale) che genera il PAP (Piano di Assistenza Personalizzato) e lo invia all’ACOT, al fisiatra e alla Direzione di Zona. L’UVM ( Unità di Valutazione Multidimensionale) invia l’autorizzazione firmata all’ASP, al fisiatra e all’ACOT.

• Utente ricoverato in struttura ASL: viene segnalato dal fisiatra all’UVM, che predispone le schede di valutazione, genera il PAP e lo invia al fisiatra e alla Direzione di Zona.

L’UVM invia l’autorizzazione firmata all’ASP e al fisiatra.

• Utente a domicilio: viene segnalato dal fisiatra all’UVM, che predispone le schede di valutazione, genera il PAP e lo invia al fisiatra e alla Direzione di Zona. L’UVM invia

l’autorizzazione firmata all’ASP e al fisiatra.

Dopo l’invio dell’autorizzazione firmata dall’UVM il fisiatra predispone una mail con richiesta all’ASP del posto letto necessario. Il ricovero è temporaneo, pari a 15 giorni. Un’eventuale lista di attesa sarà gestita dal RRF (U.O.Recupero Rieducazione Funzionale).

Il ricovero è ovviamente temporaneo: una volta raggiunti gli obiettivi, il/la paziente può essere dimesso/a e rientrare nel proprio domicilio o, secondo le modalità previste, richiedere l’accesso alla struttura.