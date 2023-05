Asl sud est, disposta la chiusura del plesso del distretto sanitario di Poggibonsi

La Zona distretto Alta Valdelsa comunica di aver disposto la chiusura del plesso del Distretto di Poggibonsi che dà su Via Monte Sabotino. Le attività previste in questa parte della struttura sono sospese ed è già stato avviato il processo di riprogrammazione presso altre sedi. Gli appuntamenti previsti dal 31 maggio al 6 giugno saranno riprogrammati e gli utenti saranno ricontattati per le nuove date. Per quanto riguarda il plesso che si affaccia su Via della Costituzione, le attività che vi sono ospitate proseguono in maniera regolare.

La decisione è stata presa a seguito di verifiche strutturali periodiche i cui risultati sono stati resi noti in data odierna. È stata immediatamente costituita un’unità di crisi aziendale per gestire la situazione.

I servizi sospesi in attesa della nuova collocazione sono: servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata); punto unico di accesso; servizi prelievi; Cup; anagrafe sanitaria; specialistica ambulatoriale: odontoiatria, psichiatria, cardiologia, geriatria, dermatologia, ortopedia, fisiatria, chirurgia plastica; consultorio; psicologia; ufficio protesi; uffici amministrativi

In via eccezionale, i prelievi ad accesso libero all’ospedale di Campostaggia sono sospesi mentre quelli su prenotazione proseguiranno regolarmente.

La Zona distretto Alta Valdelsa si scusa con la cittadinanza per il disagio. Nei prossimi giorni, seguiranno comunicazioni sulla nuova organizzazione dei servizi ospitati nel plesso interessato dalla chiusura.

Per informazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 0577 994070 (Dalle 8.30 alle 17); [email protected]; Urp aziendale (https://www.uslsudest.toscana.it/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/urp-siena).