Asl sud-est: 12mila euro per l’ospedale di Nottola grazie allo spettacolo di Giobbe Covatta

Trecento spettatori, 12mila euro raccolti a favore del percorso pediatrico dell’ospedale di Nottola. È questo il risultato ottenuto dallo spettacolo di Giobbe Covatta dal titolo ‘La Divina Commediola’, tenutosi al teatro di Montepulciano domenica scorsa.

Una serata passata in allegria, sul tema della tutela dei diritti ai minori, 12 mila è la cifra raggiunta grazie al raddoppio dei proventi di Fondazione Mediolanum Onlus. I soldi saranno destinati all’ospedale di Nottola per il percorso pediatrico, l’iniziativa è nata dalla sinergia tra l’associazione ‘Cuore di Bimbo’ e l’azienda Asl Toscana sud-est.

Tutti i Pronto Soccorso toscani devono, infatti, essere attrezzati per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica in rete attraverso una prima risposta qualificata, assicurando l’accesso riservato a cure tempestive ed appropriate per i bambini, attraverso aree dedicate e con attrezzature mediche e d’assistenza, spazi ludici e di soggiorno, così come previsto dalla legge 84/2015.

Il prossimo appuntamento sarà il 3 marzo con l’inaugurazione del nuovo pronto soccorso di Nottola, evento molto atteso e sentito da tutta la cittadinanza, vista la grandissima affluenza per lo spettacolo di domenica scorsa, un grande segno di dimostrazione della volontà cittadina.