Asl, i sindacati sulle nomine dei direttori generali: “Non scambiate D’Urso con Casani”

Le delegazioni regionali di Anaao e Cimo, le due associazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria, esprimono preoccupazione per le notizie emerse sugli organi di informazione, riguardo le scelte della Regione sulle nomine dei Direttore generali delle tre Asl. “Non appare affatto chiara l’utilità di uno scambio di sedi tra i direttori generali delle due aziende sud-est e nord-ovest, rispettivamente Antonio D’Urso e Letizia Casani – affermano le rappresentative sindacali -. Se la Regione decide di confermare gli attuali Direttori generali lo scambio porterebbe solo difficoltà e rallentamenti se non altro per i tempi necessari a un direttore ad assumere consapevolezza dell’organizzazione della nuova azienda in un momento in cui non possiamo permetterci tempi morti. Perciò, è necessario fare quanto prima chiarezza”.