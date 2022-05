Asilo Monumento, il giudice assolve uno degli imputati: “Solo critiche, non fu diffamazione”

Non sembra avere fine il processo per diffamazione intentato dopo la querela presentata da genitori e insegnanti dell’asilo Monumento, a causa dei commenti apparsi sui social su un progetto didattico condiviso che aveva impegnato i bambini. Al centro di tutto c’era il cosiddetto “laboratorio della schiuma”. Era il 2017. Oggi, dopo 5 anni, due richieste di archiviazione e un’imputazione coatta, gli atti tornano alla Procura. Il giudice ha, infatti, assolto uno dei due imputati ritenendo che l’unica frase portata dal pm alla sua attenzione non sia diffamatoria, bensì si trattava di una critica. Inizialmente gli imputati era 4, ma uno aveva già patteggiato a suo tempo a 2 mesi e 20 giorni, per un altro il giudice di Grosseto (i commenti erano stati scritti nel capoluogo maremmano e quindi la competenza si era spostata) aveva emesso un decreto penale di condanna e quindi sono rimasti in due. L’assoluzione di questa mattina ha, a dir poco, sorpreso i genitori presenti. Il “caso” dell’asilo Monumento tornerà in aula il prossimo 14 ottobre.

Cecilia Marzotti