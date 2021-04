Asili nido comunali, al via le procedure di iscrizione per il nuovo anno scolastico

Al via le procedure di iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2021/2022.Le domande di ammissione dovranno essere redatte tramite procedura on line seguendo le indicazioni consultabili sul sito www.comune.siena.it seguendo il percorso https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Nidi-d-infanzia-comunali Le richieste potranno essere inviate anche con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] solo da altra PEC.Le domande per piccoli, medi e grandi, nati dal 1° gennaio 2019 al 15 maggio 2021, dovranno essere presentate dal 15 aprile al 31 maggio. Per i bambini nati dal 16 maggio al 30 giugno 2021, le domande devono essere inviate dal 1° al 31 luglio; mentre per quelli nati dal 1° luglio al 31 agosto 2021 dal 1° al prossimo 30 settembre. Infine dal 1° al 31 ottobre sarà offerta un’ulteriore possibilità d’iscrizione per i piccoli nati dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2021.

Per chi avesse necessità di supporto nella compilazione on line è possibile contattare lo 0577/ 292388, 292359, 292479. Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono consultabili sempre sul sito web istituzionale, seguendo il percorso sopra indicato.