Appuntamento con l’arte in provincia di Siena: ritornano gli eventi di “L’altRa Stagione”

Nella provincia di Siena ritornano gli eventi di L’altRa Stagione, un format che permette ad i visitatori di godere delle bellezze artistiche della Toscana del Sud in un modo più intimo e spirituale. Lontana dai grandi flussi turistici della primavera e dell’estate L’altRa Stagione ci fa conoscere i monumenti di San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Siena, San Giovanni d’Asso, Montepulciano, Pienza, Montalcino, Sant’Antimo e Cortona.

Le colline del Chianti, le collezioni artistiche e monumentali dei borghi toscani, l’unicità della nostra città e delle nostre Crete, la Val d’Orcia diventano l’ambiente ideale entro cui L’altRa stagione prende forza attraverso mostre, visite guidate, degustazioni che, da a novembre a marzo, prenderanno vita all’interno delle sedi museali del territorio.

San Gimignano – La Fede come ispiratrice di arte, bellezza, magnificenza. Le visite al Duomo di San Gimignano permetteranno di conoscere e farsi ispirare dalla figura della Madonna e dalla Creazione. Il secondo incontro, Egli ha fatto Cielo e Terra, la Creazione Le visite al Duomo di San Gimignano permetteranno di conoscere è invece fissato per il giorno 11 gennaio 2020, sempre alle 15.30.Le visite guidate – tematiche potranno essere prenotate scrivendo una mail a [email protected] o telefonando al numero 0577 286300

Cortona – Dall’antichità la contemporaneo passando dal Medioevo al Rinascimento. Cortona si racconta in quattro appuntamenti che abbracciano una arco di tempo che parte dall’epoca etrusca per arrivare ai giorni nostri. La Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, con l’organizzazione di Opera – Civita, propone infatti quattro visite ai capolavori conservati nel Museo Diocesano di Cortonal 18 Gennaio 2020, alle 11 con Da Pietro Lorenzetti a Luca Signorelli: capolavori del Museo Diocesano di Cortona tra Medioevo e Rinascimento. Tutte le visite guidate – tematiche, si svolgeranno all’interno del Museo Diocesano di Cortona e potranno essere prenotate scrivendo una mail a cortona@operalaboratori.com o telefonando al numero 0577 286300

Montepulciano – Harmonia Mundi: da Toto di San Biagio ad Harvard. Le visite guidate avranno luogo il 25 gennaio 2020 a partire dalle 16 e Ii percorso prevede uno spazio temporale che si snoda lungo cinque secoli di storia che hanno inizio con Toto di San Biagio, il quale assistette al miracolo del 23 aprile 1518, per concludersi nella restaurata Canonica antistante la chiesa con Harvard che, a metà del XX secolo, ha riprodotto il famoso loggiato di Tommaso Boscoli, unitamente allo scenario poliziano, nel cortile della più prestigiosa università statunitense. Per informazioni sulle visite guidate e per il concerto d’organo scrivere una mail a [email protected] o telefonare al numero 0577 286300.

Siena –Questo weekend riparte “Il Duomo dei Senesi”, un cartellone di eventi che intende offrire ai cittadini momenti di approfondimento culturale fatti di incontri, visite guidate, conferenze su temi che gravitano attorno al complesso monumentale dell’Acropoli senese. I cittini di Siena saranno i protagonisti dei percorsi didattici Opa Kids, per bambini tra i 6 ed i 12 anni. Il secondo appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio alle 15, con Gli animali del duomo di Siena hanno qualcosa da insegnare: decifrare i simboli della Cattedrale. Sempre questo sabato, alle 10.30, prenderà il via Risvegli d’arte– Il pavimento d’inverno, domenica 12 gennaio alle 16 ritorna invece “Il Saloncino – Un tè all’Opera” (link qui)