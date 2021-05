Arte e cultura ripartono alla Pinacoteca di Siena che si arricchisce con due nuove opere

“Il Ministero per la Cultura ha acquistato di recente importanti opere destinate alle collezioni della Pinacoteca di Siena”. Lo si legge in un comunicato stampa.

“Si tratta di un significativo arricchimento per il museo che riguarda due diversi periodi storici e due tipologie di materiale: una scultura medioevale e un dipinto della fine del Cinquecento”. Le due opere verranno presentate al pubblico nelle seguenti date: mercoledì 26 maggio alle 17.15 sarà svelata la Testa di Vescovo di Giovanni d’Agostino con la presentazione a cura di Stefano Casciu, Roberto Bartalini e Elena Rossoni. Presenza massima di 10 persone; Mercoledì 9 giugno alle 17.15 sarà mostrata l’opera Santa Caterina da Siena con il Bambino, la Madonna e San Giovannino appaiono a San Clemente I Romano Papa, di Francesco Vanni. Presentazione a cura di Stefano Casciu, Rita Dugoni, Marco Ciampolini e Elena Rossoni. Presenza massima di 10 persone.

Per le prenotazioni per i due eventi scrivere a [email protected]

Con la riapertura della Pinacoteca riprendono da maggio a luglio le attività della Pinacoteca con un ricco calendario di iniziative.

𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐧𝐚𝐜𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐞 𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨

Dal 18 maggio al 13 luglio ogni martedì alle 17.30, il personale di accoglienza e vigilanza della Pinacoteca accompagnerà il pubblico nelle sale del museo, raccontando aneddoti sulle opere e sulla vita del museo. Sarà un’occasione interessante per vivere il museo con gli occhi di chi ci lavora ogni giorno. L’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto di entrata.Presenza massima di 10 persone Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0577281161. Il 5 e il 19 giugno alle 11, all’Eremo di San Leonardo al Lago, si terranno due visite accompagnate con il casiere che lì vive e lavora, che vi saprà raccontare attraverso la sua esperienza aneddoti e curiosità del posto. Ingresso gratuito. Presenza massima di 10 persone. Per informazioni telefonare al 0577317021.

𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐢

Dal 19 maggio al 21 luglio, ogni mercoledì (escluso il 2 giugno), dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare la 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚 “𝐈𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨”in via Roma, 69.

Ingresso gratuito. Per informazioni telefonare al 0577281161. Ingresso per gruppi massimo 10 persone. Dal 20 maggio al 22 luglio ogni giovedì dalle 14 alle 19sarà aperto al pubblico 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐂𝐡𝐢𝐠𝐢 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐥𝐚, un’occasione unica per visitare il palazzo nobiliare e la quadreria del Seicento. Ingresso gratuito. Ingresso per gruppi massimo 10 persone. Per informazioni telefonare al 0577281161.