Area verde in via Camollia . Si rinnova il patto fra Comune, Comitato e Chigiana

La giunta comunale di Siena, nella riunione che si è tenuta giovedì 16 febbraio, ha approvato il patto di collaborazione tra il Comune, il Comitato Area Verde Camollia 85 e l’Accademia Musicale Chigiana per la gestione dell’area verde in via Camollia 85, all’interno della sede del Tribunale Civile di Siena.

“Si tratta – precisa l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella, che ha proposta la delibera – del rinnovo del patto per la gestione di quest’area verde che negli ultimi anni ha visto fiorire numerosi eventi culturali e artistici. E’ l’ennesimo esempio di collaborazione fra comitati territoriali, amministrazioni ed enti, in questo caso l’Accademia Musicale Chigiana che è proprietaria di questo spazio, restituito alla comunità senese e prima sostanzialmente inutilizzato e in disuso”.

Il Comitato, come si legge nel documento che dovrà essere adesso sottoscritto dalle parti e che è stato allegato alla delibera di giunta, si impegna a ripulire e valorizzare l’area, compiere gli interventi di manutenzione, recuperare la vegetazione, istituire un registro dei volontari e svolgere attività progettuali. Da parte sua il Comune di Siena svolge le necessarie attività a supporto delle opere poste dal Comitato, tra cui lo smaltimento dei residui di ripulitura, la formazione dei volontari, le polizze assicurative per gli stessi, fornire tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle attività e promuovere un’adeguata informazione delle stesse. L’Accademia Musicale Chigiana, quale proprietaria dell’area, prende atto e acconsente allo svolgimento dell’attività programmata.