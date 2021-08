Apre il centro vaccinale di Arbia: gli appuntamenti al PalaGiannelli sono spostati alla nuova sede

Entra in funzione domani, a partire dalle 8, il nuovo centro vaccinale dell’Asl Toscana sud est al palazzetto di Arbia, nel comune di Asciano. La struttura, situata in viale Toscana, prenderà il posto del PalaGiannelli, pertanto tutti gli appuntamenti già prenotati per il palasport di viale Sclavo sono da considerare spostati in automatico ad Arbia, negli stessi giorni e orari. Anche nel caso i cittadini avessero ricevuto sms con differenti indicazioni (uno che si riferiva alla vecchia prenotazione al PalaGiannelli, l’altro alla nuova con spostamento ad Arbia), deve essere tenuto in considerazione solo quello riferito al nuovo centro vaccinale. Da ieri, infatti, le attrezzatture sanitarie al palasport della Mens Sana, lo storico dodecaedro, sono state smontate e trasferite. In nessun caso, quindi, al PalaGiannelli potranno essere effettuate ulteriori vaccinazioni.