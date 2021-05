Aperte da domani le iscrizioni al trasporto scolastico 2021/22

A partire da domani, lunedì 3 maggio, e fino al prossimo 30 giugno, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico. Il modulo di iscrizione deve essere trasmesso esclusivamente online attraverso il sito internet del Comune di Siena, seguendo il percorso Servizi Online – Istruzione – Trasporto Scolastico. In ottemperanza al nuovo Decreto Semplificazioni, per accedere al servizio, i nuovi utenti dovranno essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).Chi invece fosse già registrato ai servizi online del Comune potrà accedere con le vecchie credenziali fino alla scadenza della loro validità. Per ulteriori informazioni https://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Manutenzione-Ambiente-e-Verde-e-Nuove-Opere/Trasporto-Scolastico, oppure inviare mail a [email protected] o telefonare ai numeri 348-2814736 – 0577-292330 dalle ore 7 alle 13.