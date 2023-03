Anffas Altavaldelsa e Poggibonsi Basket in campo per i 65 anni di impegno per l’inclusione

Un canestro per festeggiare insieme 65 anni di impegno per l’inclusione. Anffas Altavaldesa e Poggibonsi Basket scendono in campo per celebrare una importante ricorrenza, i 65 anni di Anffas nazionale.

Il 28 marzo del 1958 nasceva infatti a Roma l’associazione nazionale Anffas che da allora lavora per cambiare la situazione e aiutare le famiglie delle persone con disabilità. Per l’occasione ogni sede associativa del territorio nazionale organizza eventi strettamente legate alla ricorrenza nell’ambito dell’iniziativa “Open Day – porte aperte all’inclusione sociale”.

Ed ecco che martedì 28 marzo prossimo Anffas Altavaldelsa e Poggibonsi Basket, forti della collaborazione che sta avvenendo nell’ultimo anno, organizzeranno un minitorneo di gara di tiro presso la palestra dell’IIS Sarrocchi a Poggibonsi. In campo i ragazzi di Anffas Altavaldelsa con la prima squadra del Poggibonsi Basket.

“Festeggiare insieme questa ricorrenza significa proseguire quell’impegno che sul territorio nazionale è iniziato 65 anni fa e che la nostra associazione ha fatto proprio da decenni. Un impegno che continua ogni giorno per sensibilizzare, promuovere e costruire l’inclusione”, dice Anffas Altavaldelsa.

L’evento del 28 marzo, aperto a tutti, si svolgerà dalle 20 alle 21 e vedrà i familiari degli atleti e i volontari dell’associazione presenti e impegnati nel sostegno e nell’incitamento ai giocatori.

L’obiettivo dell’iniziativa celebrativa dei 65 anni di Anffas nazionale è quello di far conoscere sempre di più le tantissime attività svolte sul territorio, di demolire pregiudizi e stereotipi e fare cultura e sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo. Altro obiettivo è inoltre quello di costruire insieme una nuova società inclusiva, con pari diritti e opportunità, libertà di scelta e qualità di vita per tutte e per tutti.