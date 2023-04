Ance, le richieste ai candidati sindaco: “Dal parco delle mura ai contenitori urbani vuoti: ecco come rilanciare Siena”

Un memorandum con le richieste fatte dal mondo dell’edilizia ai candidati sindaco alle elezioni di Siena: questo è quello che è stato consegnato oggi da Ance, rappresentata dal suo presidente Giannetto Marchettini, e dalle associazioni della filiera delle costruzioni durante il confronto che si è tenuto tra gli otto sfidanti nelle corsa a palazzo pubblico e che era ospitato proprio dai costruttori edili.

La prima cosa che Ance mette in chiaro, nel documento, è che si dia “maggiore rapidità” al Piano urbano di mobilità sostenibile approvato nel 2020. Poi c’è il progetto del parco urbano delle mura che, secondo l’associazione, merita attenzione e linee aggiuntive di finanziamento. Ance ha poi ribadito che sono necessari interventi sia sulle grandi vie d’accesso alla città, come la Siena-Firenze, o come il raddoppio della ferrovia Siena-Poggibonsi, così come lo sono per aree come la strada Fiume o la zona di accesso all’ospedale. Inoltre viene chiesta la valorizzazione della destinazione d’uso di aree produttive e commerciali come Massetana Romana, viale Toselli e Isola d’Arbia. C’è poi il capitolo del recupero dei grandi contenitori urbani vuoti per cui, secondo Ance, si potrebbe ricorre a strumenti come la finanza di progetto.

Tra i richiami ai candidati sindaco anche quello di muoversi affinché il Comune di Siena faccia valere “il peso e l’importanza del territorio provinciale” per avere una stazione ferroviaria di Alta velocità che serva il bacino umbro-senese-aretino. “Ci attendiamo molto dalla prossima amministrazione. Per il futuro ci sono sfide importanti”, le parole di Marchettini a margine del confronto odierno.