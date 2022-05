Alloggi in viale Bracci, dal Comune 700mila euro a Siena Casa per realizzare l’opera

Dal Comune 700mila euro a Siena Casa per realizzare 33 alloggi Erp in Viale Bracci. Lo si legge in una delibera approvata dalla giunta. Le risorse saranno distribuite in un periodo di 7 anni e andranno a costituire parte del fondo di oltre un milione d’euro che servirà per completare l’opera di edificazione delle abitazioni. L’erogazione del contributo annuario di 100mila euro decorrerà dal 2023 “in subordine allo stato di avanzamento dei lavori” e troverà voce al capitolo 8022032 dei bilanci 2023 – 2024. Per gli alloggi in viale Bracci i lavori furono presentati lo scorso anno. Inizialmente il piano prevedeva una spesa complessiva pari a 5668000 euro che sarebbe stata coperta dalla Regione Toscana. Ma a fine anno Siena Casa ha comunicato a palazzo Pubblico “le criticità sorte a seguito della prima gara andata deserta” il 30 giugno 2021, “comunicando la necessità, al fine di bandire una nuova gara, di rivedere i costi aggiornandoli al preziario 2021 e determinando, conseguentemente un incremento pari a complessivi 1373460,16 euro”, si legge nell’atto. La realizzazione dell’opera comporta quindi attualmente una spesa di oltre 7 milioni di euro. La Regione ha messo in campo ulteriori 300mila euro andando a investire quindi un somma di 5,9milioni di euro. All’appello però mancava ancora oltre un milione d’euro. Da qui la scelta del Comune di dare un aiuto. Siena Casa infine interverrà con fondi propri per arrivare a coprire la somma di oltre 7 milioni di euro