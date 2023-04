All’isola d’Elba parte l’iniziativa “Pesca con gusto: la pesca e i pescatori nelle terre degli Etruschi”

L’iniziativa si intitola “Pesca con gusto: la pesca e i pescatori nelle terre degli Etruschi”. Tra gli ospiti il sottosegretario La Pietra, il governatore Giani e l’assessore regionale Saccardi.

Dal 14 aprile fino al 12 maggio, è in programma all’sola d’Elba l’iniziativa dedicata all’attività della pesca.

Il progetto è realizzato dalla Fondazione Isola d’Elba e dalla Cooperativa San Leopoldo e fa parte di una serie di azioni svolte in Toscana dalla società cooperativa Cittadella della Pesca, prima realtà organizzativa di produttori ittici della Toscana.

Diverse le tematiche che verranno affrontate come ‘Salviamo il mare dell’Arcipelago dai rifiuti’ e ‘L’applicazione della legge Salvamare’.

Tra gli ospiti il sottosegretario del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio La Pietra, l’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi, la presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nel corso della giornata è in programma anche l’inaugurazione della mostra ‘Reperti art-etnografici dell’Antropocene a cura di Silvia Lelli, uno show cooking e un workshop.



“L’obiettivo di questa serie di iniziative è la valorizzazione del prodotto ittico locale, l’incentivazione della filiera corta e la formazione e informazione al consumatore sulle principali specie ittiche dei nostri mari – ha spiegato il vicepresidente Fedagripesca Confcooperative Toscana Andrea Bartoli -. E ancora informazioni sulle varie metodologie di pesca, sul rapporto tradizione-innovazione, sulle professioni del mare. Grande spazio poi all’ambiente: abbiamo un tesoro e dobbiamo proteggerlo”.

