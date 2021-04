Allegoria ed effetti del buono e del cattivo Governo, approvato il progetto di manutenzione

Un progetto di manutenzione ordinaria del ciclo pittorico di Ambrogio Lorenzetti “Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo” con una spesa di 60mila euro più Iva. Lo ha approvato con una delibera la giunta comunale. Nell’atto si legge che “tali affreschi sono stati restaurati verso la fine degli anni ’80 e che, ad oggi, risulta necessario procedere con un intervento” e che “il suddetto intervento consentirebbe tra l’altro, con l’ausilio delle odierne tecnologie, di osservare più approfonditamente l’opera e di svolgere una preziosa attività di studio e ricerca sulla materia e tecnica esecutiva dell’affresco, non ancora indagata da storici e studiosi, ma che, al pari di un documento cartaceo d’archivio, custodisce e offre informazioni preziose sia sulla storia del ciclo stesso che sulla società dell’epoca in cui fu realizzato”. La realizzazione del progetto è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Siena. Il Comune intende formare un gruppo che lavorerà in stretta collaborazione con tecnici della Soprintendenza. Un contributo economico all’iniziativa, pari a 10mila euro, verrà dato da Rotary Club Montaperti Castelnuovo Berardenga, Rotary Club San Casciano, Rotary Club Siena, Rotary Club Siena Est e Inner Wheel Siena