Allarme denatalità, Nicoletta Fabio: “Welfare aziendale e contributi diretti: Siena deve tornare a scommettere sui propri figli”

“I dati emersi dalla ricerca di Openpolis in merito alla denatalità che colpirà la provincia di Siena nei prossimi anni sono allarmanti e impongono una riflessione seria ed urgente”.

Così la candidata sindaco Nicoletta Fabio interviene sulla ricerca promossa dall’Università di Siena che analizza l’inverno demografico che penalizzerà sempre di più il territorio senese. Per quanto riguarda le nascite e la prima infanzia (0-4 anni) Siena e provincia passeranno ad avere, dal 2020 al 2030, un saldo pari a -787 bambini pari a 8,40 punti percentuali in meno.

“La crescita demografica è una priorità. Siena deve tornare a scommettere sui propri figli. E’ necessario che la prossima giunta, in sinergia con il Governo nazionale, lavori con determinazione sulle politiche della famiglia. Detassazione e contributi diretti, miglioramento del welfare aziendale, maggiore equilibrio tra sfera lavorativa e privata – prosegue Fabio – Serve un dialogo costante con le imprese del territorio e ovviamente il principale sostegno da parte dello Stato. Sull’incentivo alla natalità il Governo si sta muovendo bene. Siena deve prendere esempio dalle corrette manovre messe in campo a livello nazionale e cercare di coinvolgere il mondo del lavoro e del terzo settore per capire le esigenze delle nostre famiglie e permettere loro di guardare con serenità al futuro”.