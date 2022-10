“Alla Lizza per Brio”, le modifiche alla viabilità per l’iniziativa. Sospesi i divieti di sosta per pulizia stradale

Ancora poche ore e poi Siena si appresta a vivere “Alla Lizza per Brio”, l’evento che unirà Comune di Siena, Lega Tumori senese e mondo delle Contrade nel nome della solidarietà e della prevenzione in ricordo del fantino Andrea Mari detto “Brio”. La manifestazione si terrà sabato 22 e domenica 23 ottobre nell’anello intorno al parco della Lizza.

In occasione della manifestazione ludico sportiva le vie del quartiere di San Prospero, interessate dallo spazzamento meccanico come da consuetudine, non saranno messe a divieto di sosta. Sarà comunque garantita la pulizia delle strade.

Viabilità.Per manifestazione ludico sportiva di go kart “Alla Lizza per Brio” sono state disposte particolari norme per la viabilità cittadina. Dalle 6.00 di venerdì 21 alle 24.00 di lunedì 24 ottobre.

Viale della Vecchia, tra incrocio con viale Luigi Cadorna/viale Vittorio Veneto e il civico 3 (sbarre ingresso parcheggio Fortezza) divieto di transito ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento e addetti all’organizzazione, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati. Tra il civico 3 e viale Venticinque Aprile, divieto di transito e divieto di sosta ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento e addetti all’organizzazione. Viale Venticinque Aprile, tra viale della Vecchia e l’inizio dell’area adiacente alle mura della Fortezza Medicea, nota come “il pallone”, viale Cesare Maccari, divieto di transito e divieto di sosta ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento e addetti all’organizzazione.

Dalle 14.00 di venerdì 21 alle 6.00 di lunedì 24 ottobre. Viale Vittorio Veneto parcheggio Campino di San Prospero, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano che normalmente fermano e sostano in piazza Antonio Gramsci e viale Cesare Maccari (fermata e sosta spostate dalle 14.00 di venerdì 21 a fine esigenze di lunedì 24). Consentita la fermata, per la sola salita e discesa dei passeggeri, alle linee di trasporto regionali autorizzate con fermata in viale Vittorio Veneto e ai bus turistici con prenotazione a strutture alberghiere nella zona e con autorizzazione rilasciata da Sigerico. Il parcheggio La Stazione (piazza Carlo Rosselli) sarà gratuito dal pomeriggio di sabato 22 fino a tutto il giorno di domenica 23 ottobre. Dalle 1.30 di sabato 22 alle 5.00 di lunedì 24 ottobre. Via Bruno Bonci, obbligo di svolta a sinistra verso viale Vittorio Veneto ad eccezione dei veicoli diretti all’ingresso del parcheggio Stadio, ai varchi Ztl San Domenico e piazza Giacomo Matteotti, alle autorimesse autorizzate situate nella zona dell’evento, taxi e veicoli nettezza urbana. Viale dei Mille, piazza Madre Teresa di Calcutta, viale Curtatone, divieto di transito ai veicoli delle linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il capolinea sarà spostato nell’area di parcheggio “Campino di San Prospero”in viale Vittorio Veneto. Consentito il transito in doppio senso di circolazione ai veicoli in ingresso/uscita dal parcheggio Stadio, dai varchi Ztl di San Domenico e piazza Giacomo Matteotti e dalle autorimesse autorizzate, ai taxi, ai veicoli diretti alle strutture ricettive insistenti nelle vie e veicoli nettezza urbana. Via Federigo Tozzi, tra il civico 3 e viale Cesare Maccari, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto e degli autoveicoli diretti all’hotel NH Siena; tra il civico 3 e viale Curtatone, istituzione di una rotatoria per consentire il doppio senso di circolazione in ingresso/uscita varco Ztl di piazza Giacomo Matteotti. La Lizza, divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli. Via dei Gazzani: divieto di transito; i veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate nella stessa via transitano a senso unico alternato con precedenza per la direttrice normalmente consentita, ingresso e uscita dall’incrocio con via Camollia. Viale Rinaldo Franci, viale Luigi Cadorna tra viale Armando Diaz e la chiusura della strada per l’evento, strada senza sfondo per i veicoli provenienti dall’incrocio con viale Armando Diaz; doppio senso di circolazione fino alla chiusura in atto, ad eccezione dei veicoli di massa superiore a 3,5 t. solo per la sosta negli stalli blu. Momentanee chiusure alla circolazione per l’accesso alla strada laterale che conduce al Ponte della Vecchia- ingresso Fortezza Medicea. Sabato 22 ottobre, dalle ore 7.00 alle 22.00. Via Roma slargo prospiciente i civici 73, 75 e 77, attracco bus turistici esclusivamente per salita e discesa dei passeggeri. Lunedì 24 ottobre, dalle 5.00 a fine esigenze. viale dei Mille: consentita la sosta degli autobus del trasporto pubblico locale. Fino alle ore 6.00 di lunedì 24 ottobre 2022. Viale Rinaldo Franci area incrocio con via dei Gazzani e La Lizza: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli; La Lizza stalli sosta motocicli e ciclomotori tra viale Rinaldo Franci e l’attraversamento pedonale di fronte al civico 11, divieto di sosta con rimozione.

L’evento. La manifestazione ludico sportiva dedicata al go kart e organizzata dallo storico patron dell’evento Stefano Berrettini che vedrà la partecipazione di Capitani, Fantini, Legend (ex dirigenti), barbareschi e correttori delle contrade e che quest’anno, per la prima volta, sarà svolta a Siena. Presenti insieme alle istituzioni cittadine tutti i protagonisti del Palio per un evento i cui ricavati saranno devoluti a favore della Lega Italiana Tumori Sezione di Siena in occasione della campagna della Lilt “Nastro Rosa”, dedicata, nel mese di ottobre, alla prevenzione contro i tumori al seno.

“Nastro rosa”. La campagna della Lilt “Nastro Rosa”, al cui interno è organizzata la manifestazione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Per tutto il mese di ottobre le sezioni provinciali Lilt offriranno visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono in atto molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa problematica