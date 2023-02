Al via “viSIoni di città”: quattro martedì all’insegna della partecipazione

Entra nel vivo “viSIoni di città”, il percorso di partecipazione promosso dall’amministrazione comunale per coinvolgere cittadinanza e portatori di interesse nella definizione del Piano Strutturale Comunale. Dopo l’evento di lancio svoltosi lo scorso 8 febbraio, il percorso entra nel vivo con quattro laboratori tematici di partecipazione aperti a tutta la cittadinanza. Scopo dei laboratori sarà quello di individuare (dando voce ai partecipanti) le priorità, gli indirizzi e le principali sfide che il Piano Strutturale, chiamato a disegnare il volto della Siena futura, dovrà affrontare. Si parte martedì prossimo (21 febbraio) alle 17 presso l’Auditorium a San Miniato con un laboratorio dedicato al tema della tutela e fruizione del verde (paesaggio, spazio agricolo, verde urbano, mobilità dolce ecc). Si prosegue il 28 febbraio (h.17.00) a Costalpino presso il centro don Bosco con il laboratorio che affronterà i temi dell’abitare (servizi alla residenza, rapporto tra residenti, turisti e studenti, ecc); poi il 7 marzo (ore 17 – Palazzo Patrizi) con quello dedicato al centro storico (appuntamento che vedrà in contemporanea un laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine);e infine il 14 marzo ore 17) presso il Centro di Quartiere di Isola d’Arbia, per il laboratorio dedicato ai temi del lavoro e della produzione. Si profilano così quattro martedì all’insegna della partecipazione in cui cittadine e cittadini avranno la possibilità di contribuire al disegno delle strategie future della città.