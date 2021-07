Al via la seconda settimana del cartellone estivo di Monteriggioni: cinque nuovi eventi

Archiviata la prima settimana di eventi estivi, culminata con un grandissimo successo di pubblico per il concerto dei DuoVa, Monteriggioni si appresta a vivere cinque nuovi appuntamenti di rilievo coordinati dalla sinergia tra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, l’Associazione Amici del Castello e la società Monteriggioni AD 1213.

Si inizia con martedì 6 luglio alle 21 con la proiezione su schermo cinematografico della partita Italia-Spagna semifinale degli Europei di calcio: un’entusiasmante serata di sport sotto le torri e al fresco del Castello.Mercoledì 7 luglio alle 21,15 si terrà uno splendido spettacolo circense dal titolo “Gunteria Soup”, di Gunter Rieber, uno dei più grandi artisti di strada del panorama mondiale, con “numeri” classici, ma anche pezzi originali nati dalla sua creatività. Proporrà personaggi spesso surreali, costruiti attraverso racconti comici e poetici, utilizzando le più diverse tecniche: equilibrismo, trampoli, monociclo, giocoleria, magia, manipolazione, clownerie, pantomima e recitazione. Un artista di altissimo livello. Appuntamento per tutti: grandi e piccini.

Giovedì 8 luglio alle 21,15 verrà proiettato “Come Dante ci pare”, video curato da Matteo Marsan nell’ambito del IV festival del libro per ragazzi in collaborazione con gli alunni dell’Istituto comprensivo di Monteriggioni e la partecipazione di Daniela Morozzi, Duccio Balestracci, Francesco Ricci. Una vera e propria serata di gala per un lavoro di qualità.

Venerdì 9 luglio a partire dalle 19, l’Associazione culturale Agresto curerà il primo dei quattro appuntamenti su “Al Tramonto nel Medioevo”, danze, suoni, combattimenti oltre alla magia del grande illusionista Mattia Favaro.

Sabato 10 luglio alle 21,15 sarà protagonista la poetica comica di AlValenti, con “Il poeta e la lavagna”, davvero imperdibile per il divertimento e le emozioni che riesce a suscitare per il pubblico di qualsiasi età.