Al concorso Romaldo, c’e anche un po’ di Siena News: premiato Giovanni Sicilia

Si è svolta la premiazione della 10ecima edizione del concorso giornalistico Roberto Romaldo che è riservato ai giovani di tutte le scuole superiori di primo e secondo grado ed è in ricordo del professor Roberto Romaldo, insegnante, giornalista (aveva collaborato con La Nazione) ed ex-presidente del Gruppo Stampa Autonomo di Siena, scomparso prematuramente qualche anno fa.

Il concorso, patrocinato da comune di Siena, provincia di Siena, Ordine dei giornalisti regionale e nazionale, è promosso dagli Istituti Caselli e Monna Agnese di Siena. Quest’anno siamo orgogliosi di poter comunicare che tra i premiati c’è anche un pizzico di Siena News: il ‘nostro’ Giovanni Sicilia, uno dei 3 armadilli, figura tra coloro che hanno avuto un riconoscimento per lo speciale concorso ad immagini su Instagram.

Nella sua categoria hanno trionfato anche Claudia Sorvillo e Sveva Pianigiani. I premiati però continuano. Per la sezione scuole medie in ordine decrescente: al terzo posto Bellavista Tessa Asja dell’IStituto Sacro Cuore con il pezzo “Le fattorie del futuro: il “vertical farming””; al secondo posto Alice Zanchi della scuola media Pietro Andrea Mattioli con il pezzo “Il cibo è tutto” ; vince Chiara Carbone sempre della scuola media P.A. Mattioli con l’articolo “Diamo retta alla Terra: Collepinzuto green”.

Per le scuole superiori: al terzo posto Virginia Bonelli della 5AB dell’Istituto tecnico Monna Agnese col lavoro “Carbon neutrality. Siena è il futuro” . ; al secondo posto Linda Bario della 3BL del Liceo Linguistico Monna Agnese con l’intervento dal titolo “Un granello di sabbia”; infine al primo posto Alberto Lazzeroni anche lui della 5AB dell’Istituto tecnico Monna Agnese coll’articolo “Piani..ficando un futuro migliore da un Rotta..me con nuovo vigore!”

Il pomeriggio ha visto, come ormai è tradizione, un primo momento di approfondimento sul tema del Concorso di quest’anno: “Non ereditiamo la Terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostro figli

Il giornalista di Rai Uno Marco Frittella è intervenuto per parlare di Italia Green, il volume da lui scritto lo scorso anno in cui racconta delle tante eccellenze italiane nell’economia verde. Proprio il libro di Frittella ha ispirato il tema del concorso.

Il giornalista ha anche parlato della sua esperienza di professionista sottolineando alcuni cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo della carta stampata specialmente negli ultimi anni e di come sia sempre fondamentale e irrinunciabile la professionalità che non può mai prescindere dalla deontologia e dal rispetto della verità. “Purtroppo” sottolinea Frittella “oggi il problema più grave e il pericolo più grande è rappresentato dalle fake news”

Successivamente la prof.ssa Letizia Marsili dell’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze fisiche della Terra e dell’Ambiente, esperta di biologia marina ha condotto una riflessione dal titolo “Sei sostenibile? parliamone” guidando tutti gli intervenuti con i dati alla mano ad una interessante riflessione sull’ impronta ecologica, la difficile situazione dell’ecosistema e delle biodiversità marine e illustrando alcune ricerche, anche internazionali, nelle quali è attualmente impegnata.

Tutta la redazione di Siena News si congratula con Giovanni Sicilia, che insieme ad Aldo Benelli e Cristian Chiechi, porta avanti il grandissimo lavoro de Gli Armadilli