Per l’aglione della Valdichiana il 18 settembre produttori e trasformatori si riuniranno in assemblea per decidere definitiva approvazione del disciplinare e procedere quindi con il percorso di riconoscimento della Dop. Lo hanno fatto sapere dall’per la valorizzazione e la tutela dell’aglione della Valdichiana che ha inoltre comunicato di aver rinnovato il proprio cda. Per il percorso della Dop la messa a punto del dossier è affidata all’agronomo Enrica Berna