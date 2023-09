After al museo Rmx: il contest di Fms che remixa le collezioni dei musei senesi!

Stimolare la creatività dei più giovani, facendo in modo che si accostino al patrimonio storico-artistico delle terre di Siena attraverso mezzi e linguaggi vicini alla loro generazione.

Semplice ma ambizioso l’obiettivo di Fondazione Musei Senesi che, insieme al rapper e docente Marco “Zatarra” Ottavi, ha dato il via al contest “After al museo Rmx”

Dal prossimo martedì 12 settembre quindi sarà possibile inviare a Fms una reinterpretazione, con nuovi spunti e stimoli, del brano rap “After al museo dello stesso Zatarra. Si potrà inviare la propria ‘versione’ della canzone – testo riscritto e registrazione – entro il 31 gennaio a [email protected].

“L’esperienza musicale avviata non può concludersi con la semplice uscita del brano e del video: nasceva già come un progetto destinato ad evolversi in modo dinamico, interattivo e soprattutto creativo-le parole del direttore scientifico di Fondazione Musei Elisa Bruttini-.Con la ripresa dall’anno scolastico e immaginando dei percorsi di riflessione condivisi con gli insegnanti, ma anche autonomi, il contest rappresenta un’occasione di ulteriore interpretazione e rielaborazione della propria coscienza del patrimonio e di sensibilità musicali. Il tutto con un linguaggio che i più giovani possono utilizzare e condividere: per noi, un altro modo per parlare dei musei”.

“L’idea del remix nasce dalla volontà di dare spazio e voce a chi non ne ha ancora avuta. Non tanto nella canzone quanto più genericamente parlando, la musica è inclusiva per natura.Useremo una sorta di “tinkering” applicato ad “After al Museo”, smonteremo e rimonteremo il pezzo in pezzi, in modo che ne esca arricchito, e la crew ne esca allargata”, così Marco Ottavi.

Regolamento

Il contest è aperto a singoli o classi di ogni ordine e grado, compresi universitari e associazioni studentesche. Ciascun partecipante dovrà riscrivere il testo di una strofa del brano (lunghezza di libera scelta) o del ritornello o, in alternativa, remixare il pezzo usando le tracce acappella producendo un nuovo beat. Il testo e la registrazione dell’esecuzione devono pervenire all’indirizzo mail [email protected] entro il 31 gennaio 2024.

Il testo rivisitato o remixato o originale deve contenere numerosi riferimenti, diretti o indiretti, alle collezioni di archeologia, arte, memoria e scienza conservate nei musei di Fondazione Musei Senesi (il cui elenco è reperibile qui). Qualora il brano strumentale venisse “remixato”, non ci sono vincoli al genere musicale né all’utilizzo di sample o di strumenti suonati o di pacchetti di loop

Giuria, premio e menzione speciale

La giuria è composta da: Marco “Zatarra” Ottavi, autore del brano originale (max 4 pt); Elisa Bruttini, direttrice Fms (max 3 pt); La FMStreet Band, formata dai ragazzi che hanno composto e interpretato il brano originale (max 3 pt)

In caso di parità di punteggio assegnato, la giuria si riunirà nuovamente per decretare, in maniera unanime, il brano vincitore.In premio, l’artista o il gruppo cui sarà assegnata la votazione più alta riceverà un beat prodotto in esclusiva da Zatarra e la registrazione di un brano in studio, insieme alla Fms card, il biglietto unico dei musei delle terre di Siena e a tre volumi delle collane curate da Fondazione Musei Senesi.

Il brano che riceverà dalla giuria una menzione speciale per il maggior numero di musei e opere citate nel testo – tra quelli compresi nella rete di Fms – vincerà una Fms card.