Afghanistan, in serata arrivano i primi cento profughi in Toscana

Arriveranno questa sera i primi rifugiati dall’Afghanistan in Toscana. “Si tratta di circa cento persone, altri arriveranno nei prossimi giorni”, ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani che aggiunge “Siamo in costante contatto con il ministero della Difesa e con la Protezione civile nazionale. Abbiamo dato fin da subito la nostra disponibilità ad accogliere i rifugiati, nel rispetto della tradizione di accoglienza e di organizzazione della Toscana”. Dalla Regione ricordano inoltre che: “dopo dieci giorni di quarantena inizierà la fase vera e propria dell’accoglienza, con riferimento sia ai comuni ospiti che alle strutture utilizzate, che sarà comunque coordinata dai prefetti nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), il programma nazionale che già vede in Toscana la presenza di 1500 profughi da zone a rischio di vari Paesi”. Come ha precisato Giani: “la Protezione civile regionale, precisa Giani, fornirà tutto il supporto necessario in collaborazione con le istituzioni sul territorio”.