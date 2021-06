Affidati all’Acn Siena lo stadio Artemio Franchi e l’impianto Bertoni

Sarà affidata all’Acn Siena 1904 la gestione dello Stadio Artemio Franchi e del Complesso Sportivo Bertoni dell’Acquacalda. Lo si legge in un atto dirigenziale sull’Albo Pretorio del Comune. Il bando per l’affidamento in concessione della gestione delle due strutture era stato pubblicato a febbraio. Il termine ultimo per presentare la domanda era stato fissato allo scorso 30 aprile e l’Acn Siena era l’unico operatore ad avere presentato la domanda. La società ha vinto il bando ottenendo un punteggio pari a 74/100esimi. La gara si è espletata sul sistema telematico regionale Start. L’avviso prevedeva una concessione di dieci anni ed una procedura aperta all’uso ed una gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento. Come aveva ricordato in una nota il Comune i lavori di adeguamento delle due strutture dovranno prendere il via entro 6 mesi dal verbale di consegna, ed essere portati a termine entro il marzo del 2023. Il valore della concessione stimato sulla base del fatturato dal 2017 al 2019 si aggira intorno ai 4milioni ed 840mila euro. Non ci sono oneri a carico del Comune, mentre il concessionario sarà tenuto a pagare all’Ente una somma quantificata a base d’asta in 1000 euro, come proposta in sede di offerta, a titolo di canone di concessione annuo.