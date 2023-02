AdF, oltre 86mila euro per Monteriggioni. Nel comune senese AdF sta lavorando a un importante intervento per il miglioramento infrastrutturale dell’impianto Le Frigge e della sua rete idrica, continuando così a sviluppare il proprio consistente piano degli investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente.

«Vorrei esprimere piena soddisfazione per questo ulteriore investimento sul territorio – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini – è bene ricordare che nel giugno dello scorso anno fu inaugurato il depuratore di Badesse, un’opera da un milione e mezzo. Oggi si aggiunge un altro importante tassello. Questa Amministrazione comunale si è impegnata a più riprese per richiedere un intervento risolutivo delle problematiche annose riscontrate nel sistema idrico nelle frazioni di Castellina scalo, Abbadia a Isola e zone limitrofe. Con questo investimento, AdF intende porre fine a tali criticità. Ringrazio quindi il Presidente Roberto Renai per l’attenzione nuovamente dimostrata verso le esigenze dei nostri concittadini e verso la nostra Amministrazione».

“Dare risposte efficienti ed efficaci ai cittadini ed ai Comuni soci è la nostra priorità – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – Questo intervento è di grande rilievo per la comunità ed il territorio e nasce dalla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, in un’ottica di miglioramento costante del servizio, di innovazione e di sostenibilità”.

“L’area servita dall’impianto Le Frigge – spiega l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – ha evidenziato alcune fragilità e ci siamo subito messi al lavoro per una soluzione strutturale che guarda al futuro, realizzando in parallelo alcuni miglioramenti infrastrutturali che permetteranno fin da ora un’ottimizzazione e stabilizzazione del servizio”.

L’area servita dall’impianto Le Frigge è già interessata da una progettazione di ampio respiro che prevederà la modifica complessiva del sistema di approvvigionamento idrico della zona, con l’integrazione di un nuovo pozzo in località Abbadia Isola.

Al tempo stesso, in parallelo, AdF ha messo a terra alcuni lavori finalizzati alla migliore gestione del servizio, che negli scorsi mesi ha risentito di alcune fragilità infrastrutturali.

Dopo l’intervento dello scorso maggio finalizzato a efficientare la gestione del flusso idrico e delle pressioni in alcune zone di Castellina Scalo e Pian del Casone, presso l’impianto Le Frigge sono in corsi i lavori per realizzare una nuova stazione di pompaggio, mentre sono già stati portati a termine quelli relativi alla realizzazione di un nuovo tratto di condotta, così da creare una rete dedicata e ottimizzare la distribuzione e le pressioni a Castellina Scalo e Abbadia Isola. L’impianto è inoltre sottoposto ad alcune modifiche idrauliche, che consentiranno di efficientarne il funzionamento. È inoltre in programma una bonifica in località Pian del Casone, con l’obiettivo di gestire le pressioni in rete e adeguare la condotta a servizio della zona industriale alle accresciute necessità dell’area.